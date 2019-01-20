Шамиль Тарпищев: "Павлюченкова способна обыграть любую соперницу на Australian Open"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анастасия Павлюченкова способна обыграть любую соперницу на Australian Open. 27-летняя спортсменка обыграла американку Слоан Стивенс в четвертом круге этого турнира и вышла в четвертьфинал.

- Павлюченкова в хорошей физической форме в начале сезона - это радует, - приводит ТАСС слова Тарпищева. - Раньше излишний вес был недостатком - к сожалению, она сладкое любит. И тяжело держала форму из-за проблем с весом. Но Анастасия талантливая, и мы давно ждали от нее прорыва.

На этом уровне, на таких покрытиях необходимо стабильно держать свою подачу. Если это будет, то Анастасия способна любую соперницу обыграть.

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с американкой Даниэль Коллинз.

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