Рейтинг WTA. Халеп осталась первой, Шарапова поднялась на 23-е место, Веснина и Кузнецова покинули Топ-50

В обновленном рейтинге WTA победительница Открытого чемпионата Франции Симона Халеп сохранила за собой первое место. В активе румынки 7970 очков. Финалиста грунтового турнира "Большого шлема" Слоан Стивенс поднялась с 10-го на высшее в карьере, 4-е место. Мэдисон Кис, проигравшая Стивенс в полуфинале, вернулась в первую десятку и расположилась вслед за Винус Уильямс. Таким образом, в Топ-10 теперь три американки. Елена Остапенко, не сумевшая защитить титул на Roland Garros, опустилась с 5-го на 12-е место.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина осталась 14-й, а Мария Шарапова поднялась с 30-го на 23-е место. Елена Веснина и Светлана Кузнецова покинули Топ-50, став 52-й и 57-й соответственно.

Рейтинг WTA

Положение на 11 июня

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 7970 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6745

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6550

4 (10). Слоан Стивенс (США) – 5463

5 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5205

6 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4970

7 (6). Каролина Плишкова (Чехия) -4685

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4610

9 (9). Винус Уильямс (США) – 4201

10 (13). Мэдисон Кис (США) – 3536...

14 (14). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 3125...

23 (30). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 1943...

28 (28). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1596...

36 (36). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1330...

52 (44). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 1060...

57 (43). Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 963...

85 (79). Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 780

* - положение в предыдущем рейтинге.