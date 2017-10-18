19:42 | Теннис — WTA

Потапова и Лапко не смогли выйти в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде


Тимеа Бабош и Андреа Главачкова в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля" обыграли Веру Лапко и Анастасию Потапову в парном разряде - 7:5, 6:2. В следующем раунде Бабош и Главачкова встретятся с Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Отметим, после этого результата ни одной россиянки в парном разряде турнира в Москве не осталось.

Москва (Россия) 

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 790 208 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 1) - Лапко/ПОТАПОВА (Белоруссия/Россия) - 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2017/12/

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