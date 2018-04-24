Плишкова вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Чешская теннисистка Каролина Плишкова выиграла у голландской спортсменки Кики Бертенс в первом круге турнира в Штутгарте. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Во втором круге Плишкова встретится с победителем поединка россиянки Вероники Кудерметовой и испанки Карлы Суарес Наварро.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 750 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Кики Бертенс (Голландия) – 6:2, 6:2

Марта Костюк (Украина, Q) – Антония Лоттнер (Германия, WC) – 6:4, 6:1