20:30 | ТЕННИС — WTA

Плишкова победила Мугурусу

0
0
0

Каролина Плишкова в трех сетах победила Гарбинье Мугурусу в матче 1-го тура группового турнира итогового турнира WTA в Сингапуре. Эти теннисистки выступают в "белой группе", где также играют Светлана Кузнецова и Агнешка Радванска. Напомним, ранее сегодня россиянка в трех сетах обыграла польскую теннисистку.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

1-й тур

Кар. Плишкова (Чехия, 4) - Мугуруса (Испания, 5) - 6:2, 6:7(4:7), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2016/

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ