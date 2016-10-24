Плишкова победила Мугурусу

Каролина Плишкова в трех сетах победила Гарбинье Мугурусу в матче 1-го тура группового турнира итогового турнира WTA в Сингапуре. Эти теннисистки выступают в "белой группе", где также играют Светлана Кузнецова и Агнешка Радванска. Напомним, ранее сегодня россиянка в трех сетах обыграла польскую теннисистку.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

1-й тур

Кар. Плишкова (Чехия, 4) - Мугуруса (Испания, 5) - 6:2, 6:7(4:7), 7:5