Петра Квитова: "Комфортно чувствую себя на грунте, довольна своей игрой"

Чешка Петра Квитова прокомментировала выход в финал турнира в Мадриде. Со счетом 7:6 (7:4), 6:3 она обыграла свою соотечественницу Каролину Плишкову в полуфинальном матче. Квитова выиграла свой 10-й матч подряд.

– Конечно, мне помогает то, что Мадрид находится высоко над уровнем моря, – цитирует официальный сайт WTA Квитову. – Мячи здесь летят чуть лучше. Да и в целом я комфортно чувствую себя на грунте, я довольна своим перемещением по корту. Каждый матч против чешки сложен – не только для меня, но и для соперницы. Все решается на нескольких очках. Мне повезло, что сегодня эти очки выиграла я.