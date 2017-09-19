Пэн Шуай и Чжан Шуай - во втором круге турнира в Гуанчжоу, Стосур вылетела

Первые два номера "посева" турнира в Гуанчжоу - китаянки Пэн Шуай и Чжан Шуай - вышли во второй круг турнира. Из вылетевших сегодня теннисисток самая именитая - австралийка Саманта Стосур, которая проиграла Хань Синьюнь.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хань Синьюнь (Китай) - Стосур (Австралия, 7) - 6:7 (6:8), 6:3, 7:5

Корне (Франция, 6) - Пера (США) - 4:6, 6:2, 6:2

Кабрера (Австралия, Q) - Гао Синьюй (Китай, Q) - 6:3, 7:5

Чжан Кайлинь (Китай, Q) - Фетт (Хорватия) - 2:6, 6:1, 6:3

Чжан Шуай (Китай, 2, WC) - Ю Сяоди (Китай, WC) - 6:1, 6:0

Пэн Шуай (Китай, 1, WC) - Жабер (Тунис) - 7:6 (7:4), 1:6, 6:3