Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Истборне

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг турнира в Истборне, победив Элисе Мертенс из Бельгии. В следующем круге она сыграет с британкой Хизер Уотсон, которая обыграла Доминику Цибулкову из Словении.

В еще одном поединке турнира победительница Roland Garros-2017 Елена Остапенко переиграла Карлу Суарес Наварро.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Aegon International Eastbourne

Призовой фонд 753 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 14) - Мертенс (Бельгия) - 3:6, 6:4, 6:1

Уотсон (Великобритания, WC) - Цибулкова (Словакия, 4) - 7:5, 6:4

Остапенко (Латвия, 10) - Суарес Наварро (Испания) - 6:3, 0:6, 6:4

Арруабаррена (Испания, Q) - Гаврилова (Австралия, 16) - 2:6, 6:2, 6:3

Плишкова Кар. (Чехия, 3) - Риске (США) - 6:4, 6:3

Первый круг

Дэвис (США, LL) - Кучова (Словакия, LL) - 6:4, 6:2

Стрыцова (Чехия) - Бушар (Канада) - 6:3, 3:6, 6:2

Чжан Шуай (Китай) - Лепченко (США, Q) - 6:2, 6:1

Пэн Шуай (Китай) - Скьявоне (Италия, Q) - 6:3, 6:4

Сепеде Ройг (Парагвай, LL) - Си Сувэй (Тайвань, Q) - 4:6, 6:3, 6:3

Осака Н. (Япония) - Одзаки (Япония, LL) - 6:0, 6:1

Дуань Инин (Китай, Q) - Макхэйл (США) - 6:3, 4:0 отказ 2-го игрока

Кирстя (Румыния, LL) - Синякова (Чехия) - 6:3, 6:2