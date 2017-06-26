Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Истборне

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг турнира в Истборне, победив Элисе Мертенс из Бельгии. В следующем круге она сыграет с британкой Хизер Уотсон, которая обыграла Доминику Цибулкову из Словении.
В еще одном поединке турнира победительница Roland Garros-2017 Елена Остапенко переиграла Карлу Суарес Наварро.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Aegon International Eastbourne
Призовой фонд 753 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 14) - Мертенс (Бельгия) - 3:6, 6:4, 6:1
Уотсон (Великобритания, WC) - Цибулкова (Словакия, 4) - 7:5, 6:4
Остапенко (Латвия, 10) - Суарес Наварро (Испания) - 6:3, 0:6, 6:4
Арруабаррена (Испания, Q) - Гаврилова (Австралия, 16) - 2:6, 6:2, 6:3
Плишкова Кар. (Чехия, 3) - Риске (США) - 6:4, 6:3
Первый круг
Дэвис (США, LL) - Кучова (Словакия, LL) - 6:4, 6:2
Стрыцова (Чехия) - Бушар (Канада) - 6:3, 3:6, 6:2
Чжан Шуай (Китай) - Лепченко (США, Q) - 6:2, 6:1
Пэн Шуай (Китай) - Скьявоне (Италия, Q) - 6:3, 6:4
Сепеде Ройг (Парагвай, LL) - Си Сувэй (Тайвань, Q) - 4:6, 6:3, 6:3
Осака Н. (Япония) - Одзаки (Япония, LL) - 6:0, 6:1
Дуань Инин (Китай, Q) - Макхэйл (США) - 6:3, 4:0 отказ 2-го игрока
Кирстя (Румыния, LL) - Синякова (Чехия) - 6:3, 6:2