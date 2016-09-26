Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Ухане. Она отказалась продолжать встречу первого круга с японкой Мисаки Дои.
Ухань (Китай)
Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дои (Япония) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 15) - 6:7 (3:7), 6:4, 3:1 отказ 2-го игрока
Бренгл (США) - Уотсон (Великобритания, Q) - 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока
Цибулкова (Словакия, 10) - Корне (Франция, Q) - 6:2, 2:6, 6:3
Квитова (Чехия, 14) - Остапенко (Латвия) - 6:3, 6:1
Путинцева (Казахстан) - Севастова (Латвия) - 6:1, 4:1 отказ 2-го игрока
US46
читалось))
11:57 26 сентября