Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Ухане. Она отказалась продолжать встречу первого круга с японкой Мисаки Дои.

Ухань (Китай)

Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 288 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дои (Япония) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 15) - 6:7 (3:7), 6:4, 3:1 отказ 2-го игрока

Бренгл (США) - Уотсон (Великобритания, Q) - 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока

Цибулкова (Словакия, 10) - Корне (Франция, Q) - 6:2, 2:6, 6:3

Квитова (Чехия, 14) - Остапенко (Латвия) - 6:3, 6:1

Путинцева (Казахстан) - Севастова (Латвия) - 6:1, 4:1 отказ 2-го игрока