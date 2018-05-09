Павлюченкова и Савчук не прошли в третий круг турнира в Мадриде

Россиянка Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук проиграли словенско-испанскому дуэту Андрея Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчес во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 3:6, 10:7.
В следующем круге Клепач и Санчес сыграют с австралийкой Эшли Барти и американкой Коко Вандевеге.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Андрея Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчес (Словения/Испания, 7) – Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Ольга Савчук (Россия/Украина) – 6:1, 3:6, 10:7
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