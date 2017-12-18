Остапенко выступила на фестивале по бальным танцам

В Риге 17 декабря стартовало танцевальное соревнование "Baltic Grand Prix 2017", сообщает "Телеграф.lv". В этом мероприятии приянала участие латвийская теннисистка Елена Остапенко.
Напомним, что спортсменка с юных лет увлекается танцами.
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Valeri
Лучше бы на тренировку пошла...
01:18
Джон....Сильвер
что-то по ней не очень видно, что занимается танцами с молоду...
18:47 18 декабря
maxcds
латышские танцы - пятой точкой двигает мужик, а дама ходит вокруг столбом)))
18:21 18 декабря