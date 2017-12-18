17:59 18 декабря | Теннис — WTA

Остапенко выступила на фестивале по бальным танцам

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В Риге 17 декабря стартовало танцевальное соревнование "Baltic Grand Prix 2017", сообщает "Телеграф.lv". В этом мероприятии приянала участие латвийская теннисистка Елена Остапенко.

Напомним, что спортсменка с юных лет увлекается танцами.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Valeri

Лучше бы на тренировку пошла...

01:18

Джон....Сильвер

что-то по ней не очень видно, что занимается танцами с молоду...

18:47 18 декабря

maxcds

латышские танцы - пятой точкой двигает мужик, а дама ходит вокруг столбом)))

18:21 18 декабря