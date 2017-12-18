Остапенко выступила на фестивале по бальным танцам

В Риге 17 декабря стартовало танцевальное соревнование "Baltic Grand Prix 2017", сообщает "Телеграф.lv". В этом мероприятии приянала участие латвийская теннисистка Елена Остапенко.

Напомним, что спортсменка с юных лет увлекается танцами.