"Омерзительная ситуация". Эррани возмущена увеличением срока дисквалификации

Итальянская теннисистка Сара Эррани возмущена увеличением срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В августе прошлого года Эррани была дисквалифицирована на два месяца, поскольку в ее допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного вещества. Итальянке удалось доказать, что вещество попало в ее организм случайно, когда ее мать, лечащаяся им от рака, оставила лекарства на столе, где готовилась пища. Сегодня CAS увеличил срок дисквалификации до десяти месяцев. Итальянское антидопинговое агентство требовало двухлетней дисквалификации.

- Это омерзительная ситуация, - цитирует BBC Эррани. - На мой взгляд, ничего подобного в такой постыдной манере никогда раньше не происходило. Я никогда не принимала запрещенные препараты, я люблю теннис слишком сильно. Я считаю, что со мной обошлись очень несправедливо и хочу кричать об этом, высоко подняв голову. Я уверена, что ни в чем перед собой не виновата.