CAS увеличил дисквалификацию Эррани до десяти месяцев

Итальянка Сара Эррани получила 10-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает Inside the Games, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) частично удовлетворил апелляцию Итальянского антидопингового агентства, которое требовало отстранить 31-летнюю спортсменку на два года.

Напомним, что в августе прошлого года Эррани была дисквалифицирована на два месяца, поскольку в ее допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного вещества. Итальянке удалось доказать, что вещество попало в ее организм случайно, когда ее мать, лечащаяся им от рака, оставила лекарства на столе, где готовилась пища. С ней вещество и попало в организм Эррани.

Однако Итальянской антидопинговое агентство подало апелляцию, посчитав наказание слишком мягким. Обычно за летрозол спортсменов отстраняют на два года. CAS принял аргументы агентства, но увеличил срок дисквалификации только до десяти месяцев, поскольку остается на той позиции, что вещество попало в организм Эррани случайно.