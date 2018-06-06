Ольга Морозова: "На Уимблдоне будет высокий отскок"

Знаменитая советская теннисистка Ольга Морозова считает, что Марии Шараповой будет легче играть на Уимблдоне.

– Длительный перерыв до сих пор сказывается на форме Марии?

– Я думаю, что Маше будет сложнее, но она уже сеяная. Самый страшный момент прошел, поэтому сейчас мы посмотрим, как она будет играть на Уимблдоне, кстати, я недавно ездила туда. Отскок там высокий и погода жаркая, это значит, что Маше будет легче играть, потому что все свои главные титулы она выиграла в таких условиях. Сейчас в Париже погода тяжелая, поэтому она и не справлялась. Мячик становится намного тяжелее после нескольких розыгрышей, думаю это как раз и сработало против Маши.

– Маша не сломается после такого тяжелого поражения?

– Нет, конечно. Она опытный игрок, у нее есть цель, она понимает, куда идет. Маша сейчас стремится не играть, она стремится выигрывать. Я думаю, что эта игра следующий шаг к ее подготовке к будущим победам. У неё сейчас прекрасный тренер (Томас Хогстедт – Прим. СЭ), он прекрасно разбирается в технике, прекрасно разбирается в тактике. Они разберут все ошибки. Когда ты играешь турнир "Большого шлема", нужно чтобы повезло. Например, вот Саше Звереву не повезло, потому что он немного не рассчитал свою форму, сыграв три матча по пять партий.

Напомним, сегодня Мария Шарапова проиграла Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 1:6 в 1/4 финала Roland Garros.

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