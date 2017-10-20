Наталья Вихлянцева: "Утром даже телефон от зарядки отключить не могла"

Россиянка Наталья Вихлянцева, проигравшая Юлии Гергес в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля" (2:6, 6:2, 5:7), подчеркнула, что сыграть в полную силу ей помешало повреждение руки.

- Видимо, два напряженных матча дали о себе знать, - сказала Вихлянцева на пресс-конференции. - Утром проснулась и не смогла дотянуться до телефона, чтобы отключить его от зарядки. По ходу дня думала, может, пройдет. А во время матча мяч неудобно раскрутился, и я почувствовала боль. Поэтому в следующем же гейме взяла медицинский тайм-аут, не дожидаясь перерыва. Мне дали обезболивающую таблетку, вроде стало получше. Но в третьей партии, боль вернулась. Я вообще удивлена, что без подачи и удара справа я сыграла три сета. Думала вообще сняться. (Мария НИКУЛАШКИНА)