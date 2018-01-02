Мугуруса снялась с турнира в Брисбене четвертый год подряд

Испанка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Брисбене, снявшись с матча против сербки Александры Крунич при счете 7:5, 6:7 (3:7), 2:1. Причиной стали судороги.

Отметим, что Гарбинье снялась с турнира в Брисбене четвертый год подряд.

За выход в полуфинал Крунич поборется с Анастасией Севастовой из Латвии, которая победила румынку Сорану Кирстю - 6:2, 6:1.

Также в четвертьфинал вышла француженка Ализе Корне, обыгравшая хорватку Мирьяну Лучич-Барони - 6:1, 7:5.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 894 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мугуруса (Испания, 1) - Крунич (Сербия) - 7:5, 6:7 (3:7), 2:1

Корне (Франция) - Лучич-Барони (Хорватия) - 6:1, 7:5

Севастова (Латвия, 7) - Кирстя (Румыния) - 6:2, 6:1