Мугуруса снялась с турнира в Брисбене четвертый год подряд

Испанка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Брисбене, снявшись с матча против сербки Александры Крунич при счете 7:5, 6:7 (3:7), 2:1. Причиной стали судороги.
Отметим, что Гарбинье снялась с турнира в Брисбене четвертый год подряд.
За выход в полуфинал Крунич поборется с Анастасией Севастовой из Латвии, которая победила румынку Сорану Кирстю - 6:2, 6:1.
Также в четвертьфинал вышла француженка Ализе Корне, обыгравшая хорватку Мирьяну Лучич-Барони - 6:1, 7:5.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp
Призовой фонд 894 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мугуруса (Испания, 1) - Крунич (Сербия) - 7:5, 6:7 (3:7), 2:1
Корне (Франция) - Лучич-Барони (Хорватия) - 6:1, 7:5
Севастова (Латвия, 7) - Кирстя (Румыния) - 6:2, 6:1