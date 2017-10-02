Мугуруса из-за травмы не смогла выйти во второй круг турнира в Пекине

Лидер рейтинга WTA испанка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти во второй круг турнира в Пекине. В первом раунде она потерпела поражение от чешки Барборы Стрыцовой, отказавшись от продолжения борьбы при счете 1:6, 0:2 из-за травмы.
Во втором круге Стрыцова встретится с немкой Юлией Гергес.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стрыцова (Чехия) - Мугуруса (Испания, 1) - 6:1, 2:0 отказ 2-го игрока
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shpasic
ну, да, как и Кузнецова. знаем мы эти травмы.
15:25