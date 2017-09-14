Мария Шарапова: "Я не обманщица и не знала, что применяла запрещенный препарат"

Россиянка Мария Шарапова подчеркнула, что применяла мельдоний после его запрета по незнанию. По мнению 30-летний спортсменки, это нужно учитывать, и она не обманщица.

– Есть ли в теннисе проблема с допингом? Нет. Не думаю, можно говорить о какой-то большой проблеме, - цитирует Шарапову BBC.

– Игроки тестируются достаточно строго?

– Я не думаю, что я тот человек, которого нужно это спрашивать.

– После возвращения вы проходили тестирование на допинг?

– Да, несколько раз.

– В книге вы написали, что после этой истории пострадала ваша репутация. Вы ее сможете восстановить?

– Я чувствую, что по-прежнему на многое способна. Это касается и моего профессионализма, и соревновательной деятельности.

– Эжени Бушар назвала вас обманщицей и добавила, что вам нельзя было позволять вернуться на корт. Что вы на это скажите?

– Эти слова не основаны на фактах. Я не обращаю на них внимания.

– Какие факты? Вы не обманщица?

– Именно так.

– Однако вы принимали запрещенный препарат в течение месяца в 2016 году. Это нельзя считать обманом?

​– Я не знала, что применяю запрещенный препарат. Думаю, это надо учитывать.