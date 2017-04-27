Мария Шарапова: "Слова Бушар? Я выше этого"

Россиянка Мария Шарапова не стала отвечать на слова канадки Эжени Бушар, отметив лишь, что она выше этого. Ранее Бушар назвала Шарапову обманщицей и добавила, что она не заслужила wild card для участия на соревнованиях в Штутгарте.

– Прокомментировать слова Бушар? Я гораздо выше этого, – отметила Шарапова.

Напомним, что сегодня Шарапова, отбывшая дисквалификацию за применение мельдония, вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв соотечественницу Екатерину Макарову. Ее следующей соперницей станет Анетт Контавейт из Эстонии.

