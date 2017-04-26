Эжени Бушар: "Шарапова – обманщица, она не должна была получить wild card"

Канадка Эжени Бушар раскритиковала WTA и организаторов турниров за предоставление wild card Марии Шараповой. 30-летняя россиянка в данный момент проводит свой первый матч после 5-месячной дисквалификации за употребление мельдония против итальянки Роберты Винчи.

– Wild card Шараповой? Не думаю, что это правильно, – сказала в интервью TRT World Бушар. – Она – обманщица. Не думаю, что человеку, нарушившему правила, должны вообще разрешать играть снова. И это касается любого вида спорта. По-моему, это несправедливо по отношению к другим, честным спортсменкам. На мой взгляд, WTA посылает неправильный сигнал молодежи: "Ты можешь обмануть, и мы все равно примем тебя с распростертыми объятиями". Могу сказать, что Шарапова больше не является для меня примером.

Напомним, что "СЭ" ведет прямую трансляцию игры Шараповой