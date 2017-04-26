Эжени Бушар: "Шарапова – обманщица, она не должна была получить wild card"

Канадка Эжени Бушар раскритиковала WTA и организаторов турниров за предоставление wild card Марии Шараповой. 30-летняя россиянка в данный момент проводит свой первый матч после 5-месячной дисквалификации за употребление мельдония против итальянки Роберты Винчи.
– Wild card Шараповой? Не думаю, что это правильно, – сказала в интервью TRT World Бушар. – Она – обманщица. Не думаю, что человеку, нарушившему правила, должны вообще разрешать играть снова. И это касается любого вида спорта. По-моему, это несправедливо по отношению к другим, честным спортсменкам. На мой взгляд, WTA посылает неправильный сигнал молодежи: "Ты можешь обмануть, и мы все равно примем тебя с распростертыми объятиями". Могу сказать, что Шарапова больше не является для меня примером.
Напомним, что "СЭ" ведет прямую трансляцию игры Шараповой
Жорик Вартанов
SergeyKa Главное, не подавиться желчью. Маша - честный человек. Она заявила о применении препарата в открытую. Для этого нужно быть очень сильным человеком. Много спортсменов готовы сделать то же?___________ она заявила это уже тогда когда все об этом знали, и она это сделала чтобы скостить срок дисквалификации, она конечно не обманщица, но не надо из нее делать ангела
21:04
Один человек
Надо ее тесты за 12 лет проверить, да еще в детском саду анализы изъять
21:00
lavric999
Обманщица)))) Кого она обманула, глупенькая, ты ее обыграй сейчас попробуй! Сама в лужу сядешь и ротик свой грязный закрой, а то медведь русский загрызет))
20:57
Nevskij
Пошла ты, канадка. Вы там все за океаном мозгом не выделяетесь. Неофашисты.
20:56
Платошкин Андрей
Вот ведь раскрякались. Джастин Гэтлин и прочие у них остаются кумирами и объектами для подражания, а Машка нет. Зараза канадская!
20:56
SergeyKa
Главное, не подавиться желчью. Маша - честный человек. Она заявила о применении препарата в открытую. Для этого нужно быть очень сильным человеком. Много спортсменов готовы сделать то же?
20:54