20:45 | ТЕННИС — WTA

Эжени Бушар: "Шарапова – обманщица, она не должна была получить wild card"

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Канадка Эжени Бушар раскритиковала WTA и организаторов турниров за предоставление wild card Марии Шараповой. 30-летняя россиянка в данный момент проводит свой первый матч после 5-месячной дисквалификации за употребление мельдония против итальянки Роберты Винчи.

– Wild card Шараповой? Не думаю, что это правильно, – сказала в интервью TRT World Бушар. – Она – обманщица. Не думаю, что человеку, нарушившему правила, должны вообще разрешать играть снова. И это касается любого вида спорта. По-моему, это несправедливо по отношению к другим, честным спортсменкам. На мой взгляд, WTA посылает неправильный сигнал молодежи: "Ты можешь обмануть, и мы все равно примем тебя с распростертыми объятиями". Могу сказать, что Шарапова больше не является для меня примером.

Напомним, что "СЭ" ведет прямую трансляцию игры Шараповой

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Жорик Вартанов

SergeyKa Главное, не подавиться желчью. Маша - честный человек. Она заявила о применении препарата в открытую. Для этого нужно быть очень сильным человеком. Много спортсменов готовы сделать то же?___________ она заявила это уже тогда когда все об этом знали, и она это сделала чтобы скостить срок дисквалификации, она конечно не обманщица, но не надо из нее делать ангела

21:04

Один человек

Надо ее тесты за 12 лет проверить, да еще в детском саду анализы изъять

21:00

lavric999

Обманщица)))) Кого она обманула, глупенькая, ты ее обыграй сейчас попробуй! Сама в лужу сядешь и ротик свой грязный закрой, а то медведь русский загрызет))

20:57

Nevskij

Пошла ты, канадка. Вы там все за океаном мозгом не выделяетесь. Неофашисты.

20:56

Платошкин Андрей

Вот ведь раскрякались. Джастин Гэтлин и прочие у них остаются кумирами и объектами для подражания, а Машка нет. Зараза канадская!

20:56

SergeyKa

Главное, не подавиться желчью. Маша - честный человек. Она заявила о применении препарата в открытую. Для этого нужно быть очень сильным человеком. Много спортсменов готовы сделать то же?

20:54