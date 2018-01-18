Мария Шарапова: "Может, в этом году съезжу в Санкт-Петербург"

Россиянка Мария Шарапова рассказала о своем визите в Сочи и отметила, что очень бы хотела увидеть Санкт-Петербург.

– После Москвы сразу съездила в Сочи. Сразу за стол на кухню к бабушке. Провела несколько дней у дедушки в гостях, – отметила Шарапова в интервью Eurosport. – Потом съездила на Черное море и в церковь. Всем сказала, что хочу на "Красную поляну", потому что лет 10 не была там.

Санкт-Петербург – классный город. Мне все говорят туда съездить. Однако у меня не было возможности. Я знаю, что там замечательные турниры. Не получилось приехать туда на чемпионат в конце года. Может, в этом году съезжу туда как турист.