Мария Шарапова: "Хочу ли я быть 60-70-й в мире и проигрывать в первых кругах? Абсолютно нет"

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая сейчас занимает в рейтинге WTA 52-ю позицию, подчеркнула, что ее не устраивает нынешнее положение вещей. В воскресенье 31-летняя россиянка прервала серию с четырех поражений подряд, переиграв в первом круге турнира в Мадриде Михаэлу Бузарнеску (6:4, 6:1). В понедельник она сыграет с Ириной-Камелией Бегу.

– Вы спрашиваете меня, хочу ли я проигрывать на ранних стадиях турниров, а потом сниматься из-за травм и не выступать по три-четыре недели? Нет, это определенно не то, чего я ожидаю и совершенно не то, чего хочу. Хочу ли я стоять в рейтинге на 60-70-х позициях? Нет, не хочу. Хочу ли проигрывать в первом круге? Абсолютно нет. Вот поэтому я все еще здесь. Потому что я не удовлетворена этой ситуацией и потому что я продолжаю совершенствоваться, работаю над разными вещами, приспосабливаюсь , не упрямлюсь. Вот что я могу сделать для себя и своей карьеры, как и все остальные делают это для своих. Просто за моей следят тысячи людей. Поражения воспринимаются на другом уровне, немного тяжелее.

Но все мы бываем одинаково уязвимы, иногда добиваемся успеха, иногда терпим неудачи – как в профессиональной жизни, так и в личной. Так что я не хочу оказываться в этих ситуациях. Не хочу по 10 дней ждать следующего матча. Я боец. Я хочу прибавлять и становиться лучше, – сказала Шарапова на пресс-конференции в Мадриде.