Макарова обыграла Корне во втором раунде турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Екатерина Макарова обыграла француженку Ализе Корне (6:2, 6:0) во втором раунде турнира WTA в Цинциннати (США). Игра продолжалась один час и 19 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей матча между украинкой Лесей Цуренко и испанкой Гарбинье Мугурусой.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Ализе Корне (Франция, Q) - 6:2, 6:0

Эшли Барти (Австралия, 16) - Кайя Канепи (Эстония, Q) - 7:5, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - Ребекка Петерсон (Швеция, Q) - 3:6, 6:2, 7:6(7:1)