Макарова и Веснина вышли в полуфинал итогового турнира в Сингапуре

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина победили канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань в первом матче на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту.

В полуфинале россиянки сыграют с голландкой Кики Бертенс и шведкой Юханной Ларссон.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай) – 6:1, 6:1