Магдалена Рыбарикова: "Не каждый год побеждаешь Шарапову"

Словачка Магдалена Рыбарикова отметила, что победа над Марией Шараповой в первом круге "ВТБ Кубок Кремля" - не просто победа. Напомним, россиянка потерпела поражение со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

- Дело не только в том, что я победила, - цитирует официальный сайт турнира Рыбарикову. - Я хорошо играла в полуфинале Уимблдона, была в топ-30, и скоро, вероятно, буду игроком топ-20. Это был потрясающий год: я начинала на 410-м месте, а сейчас – в топ-20. Еще одной задачей было попадание в основную сетку Australian Open, а теперь я там буду сеяной.

Конечно, это не просто очередная победа. Не каждый год ты побеждаешь Марию Шарапову, тем более на домашнем для нее стадионе, перед домашней публикой. Это было потрясающее чувство, будто я играю матч Кубка Федераций. Стадион болел за Марию, но это было совершенно естественно.

Я хорошо тактически играла: я знала, что именно ей доставляет неприятности. Я старалась агрессивно играть, хорошо подавать, чтобы заработать так называемые легкие очки, старалась не давать ей входить в свой любимый ритм и не позволяла ей играть агрессивно. Со своей стороны, я старалась сосредоточиться на хорошем приеме и варьировала ритм игры, ей это не очень нравится.

Могу сказать, что было очень трудно приспособиться, потому что в Линце очень медленное покрытие, а здесь – гораздо быстрее: я как раз такое покрытие и люблю. Но я только в девять вечера приехала, и у меня было всего 25 минут на тренировку. Шарапова, независимо от рейтинга, является фаворитом в любом матче. Не могу сказать, что вышла очень свежей после Линца, но я боролась.