Кузнецова проиграла Севастовой на старте турнира в Мальорке

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Мальорке, уступив в двух сетах латвийке Анастасии Севастовой. Во втором круге третья "сеяная" встретится с Ларой Арруабарреной.

Первая ракетка турнира Каролин Гарсия обыграла Си Сувэй и встретится с Юханной Ларссон.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Антония Лоттнер (Германия, Q) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:4, 6:0

Люси Шафаржова (Чехия, 7) - Марта Костюк (Украина, WC) - 6:4, 7:5

София Кенин (США, Q) - Катерина Козлова (Украина) - 6:3, 3:6, 6:3

Ребекка Петерсон (Швеция, Q) - Дэниэлл Роуз Коллинз (США, 6) - 6:3, 6:3

Айла Томлянович (Австралия, Q) - Магда Линетт (Польша) - 6:3, 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 1) - Си Сувэй (Тайвань) - 7:6(7:4), 1:6, 6:4

Юханна Ларссон (Швеция, Q) - Сорана Кирстя (Румыния) - 2:6, 6:3, 6:2

Полона Херцог (Словения) - Виктория Кузьмова (Словакия, LL) - 7:6(7:3), 6:2

Анастасия Севастова (Латвия, 3) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, WC) - 6:3, 6:3