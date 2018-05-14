Кудрявцева и Ворачова вышли во второй круг турнира в Риме

Россиянка Алла Кудрявцева вместе с чешкой Ренатой Ворачовой обыграли испанку Лару Арруабаррену и румынку Ирину-Камелию Бегу в первом круге турнира в Риме в парном разряде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 10:5.

Соперницы Кудрявцевой и Ворачовой во втором круге определятся в матче Дарья Гаврилова/Си Сувэй – Алисия Росольска/Эбигэйл Спирз.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Алла КУДРЯВЦЕВА/Рената Ворачова (Россия/Чехия) – Лара Арруабаррена/Ирина-Камелия Бегу (Испания/Румыния) – 3:6, 6:3, 10:5