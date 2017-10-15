Крис Эверт: "Теннис лучше, когда Шарапова в нем"

Экс-первая ракетка мира, 18-кратная победительница турниров "Большого шлема", а ныне телекомментатор и эксперт Крис Эверт порадовалась успеху россиянки Марии Шараповой на турнире в Тяньцзине. В финале 30-летняя россиянка победила Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8).

Для Шараповой этот титул стал первым с мая 2015 года. Последний раз перед дисквалификацией за употребление мельдония она стала победителем на турнире в Риме.

- Поздравляю Марию Шарапову. Она все еще хочет и все еще может... Теннис лучше, когда Шарапова в нем, - написала Эверт в Твиттере.