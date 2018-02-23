17:09 23 февраля | Теннис — WTA

Комардина не смогла выйти в финал в Будапеште в парном разряде


Россиянка Анастасия Комардина не смогла выйти в финал турнира в Будапеште в парном разряде. Со счетом 4:6, 4:6 она и сербка Нина Стоянович уступили испанке Георгине Гарсия Перес и венгерке Фанни Столар. Комардина и Стоянович выполнили два эйса, допустили две двойные ошибки и дважды взяли чужую подачу.

Будапешт (Венгрия) 

Турнир WTA Hungarian Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Полуфинал 

Георгина Гарсия Перес/Фанни Столлар (Испания/Венгрия) - Анастасия КОМАРДИНА/Нина Стоянович (Россия/Сербия) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/budapest/2018/12/

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