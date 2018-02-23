Комардина не смогла выйти в финал в Будапеште в парном разряде

Россиянка Анастасия Комардина не смогла выйти в финал турнира в Будапеште в парном разряде. Со счетом 4:6, 4:6 она и сербка Нина Стоянович уступили испанке Георгине Гарсия Перес и венгерке Фанни Столар. Комардина и Стоянович выполнили два эйса, допустили две двойные ошибки и дважды взяли чужую подачу.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Ladies Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Георгина Гарсия Перес/Фанни Столлар (Испания/Венгрия) - Анастасия КОМАРДИНА/Нина Стоянович (Россия/Сербия) - 6:4, 6:4