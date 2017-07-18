Кирстя проиграла на старте домашнего турнира

Румынка Сорана Кирстя, "посеянная" под шестым номером, проиграла своей соотечественнице Ане Богдан в первом круге турнира в Бухаресте - 4:6, 2:6. Третья ракетка турнира Юлия Гергес в трех сетах сломила сопротивление американки Алексы Глэтч - 1:6, 6:3, 6:1.

Бухарест (Румыния)

Турнир WTA Bucharest Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мария (Германия, 8) – Керкхове (Голландия, LL) – 6:1, 6:2

А. Богдан (Румыния) – Кирстя (Румыния, 6) – 6:4, 6:2

Гергес (Германия, 3) – Глэтч (США) – 1:6, 6:3, 6:1