Касаткина выиграла у Синяковой на "ВТБ Кубке Кремля"

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля". Теннисистка в двух сетах одолела Катержину Синякову из Чехии. Ее соперницей станет белоруска Александра Соснович.

Представительница Австралии Дарья Гаврилова не смогла доиграть партию с Верой Лапко, которая встретится с Ириной Камелией Бегу.

Москва

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

КАСАТКИНА (Россия) - Синякова (Чехия) - 6:2, 6:3

Лапко (Белоруссия, Q) - Гаврилова (Австралия, 6) - 6:3, 3:1 отказ 2-го игрока