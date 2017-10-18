Касаткина выиграла у Синяковой на "ВТБ Кубке Кремля"

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля". Теннисистка в двух сетах одолела Катержину Синякову из Чехии. Ее соперницей станет белоруска Александра Соснович.
Представительница Австралии Дарья Гаврилова не смогла доиграть партию с Верой Лапко, которая встретится с Ириной Камелией Бегу.
Москва
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 790 208 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
КАСАТКИНА (Россия) - Синякова (Чехия) - 6:2, 6:3
Лапко (Белоруссия, Q) - Гаврилова (Австралия, 6) - 6:3, 3:1 отказ 2-го игрока
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