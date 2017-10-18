16:35 | Теннис — WTA

Касаткина выиграла у Синяковой на "ВТБ Кубке Кремля"


Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля". Теннисистка в двух сетах одолела Катержину Синякову из Чехии. Ее соперницей станет белоруска Александра Соснович.

Представительница Австралии Дарья Гаврилова не смогла доиграть партию с Верой Лапко, которая встретится с Ириной Камелией Бегу.

Москва 

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 790 208 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

КАСАТКИНА (Россия) - Синякова (Чехия) - 6:2, 6:3

Лапко (Белоруссия, Q) - Гаврилова (Австралия, 6) - 6:3, 3:1 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2017/11/6/

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