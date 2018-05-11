Касаткина проиграла в 1/4 финала турнира в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Мадриде. В четверг она в двух сетах проиграла Петре Квитовой из Чехии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Квитова (Чехия, 10) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - 6:4, 6:0