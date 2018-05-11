00:33 | Теннис — WTA

Касаткина проиграла в 1/4 финала турнира в Мадриде

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Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Мадриде. В четверг она в двух сетах проиграла Петре Квитовой из Чехии.

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 045 855 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Петра Квитова (Чехия, 10) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - 6:4, 6:0

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Котттт

За Арсеналий с децтва!)) 00:41 Кто бы сомневался.) Добавка к хоккею.)) Да с бараночкой.))//////// Смотрите кто к нам вернулся)) где же ты вчера был, змееныш? Под каким камнем прятался?)

02:02

Thomas_Boy_

Продолжай идти вперед. Как девчонка (с).

01:29

shpasic

в полуфинале ни одной из топ-5?

00:44

За Арсеналий с децтва!))

Кто бы сомневался.) Добавка к хоккею.)) Да с бараночкой.))

00:41

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