Касаткина проиграла в 1/4 финала турнира в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Мадриде. В четверг она в двух сетах проиграла Петре Квитовой из Чехии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Петра Квитова (Чехия, 10) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - 6:4, 6:0
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Котттт
За Арсеналий с децтва!)) 00:41 Кто бы сомневался.) Добавка к хоккею.)) Да с бараночкой.))//////// Смотрите кто к нам вернулся)) где же ты вчера был, змееныш? Под каким камнем прятался?)
02:02
Thomas_Boy_
Продолжай идти вперед. Как девчонка (с).
01:29
shpasic
в полуфинале ни одной из топ-5?
00:44
За Арсеналий с децтва!))
Кто бы сомневался.) Добавка к хоккею.)) Да с бараночкой.))
00:41