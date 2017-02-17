Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в Дохе

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинальном матче турнира в Дохе уступила пуэрториканке Монике Пуиг - 6:4, 5:7, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 45 минут. В полуфинале Пуиг встретится с победительницей пары Каролин Возняцки - Лорен Дэвис.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2017
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Пуиг (Пуэрто-Рико) - КАСАТКИНА (Россия) - 4:6, 7:5, 6:4
Айртон
Хомяк на Серену поработал, а теперь свободен.)) Со своей задачей она справилась блестяще.))
12:55