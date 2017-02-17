Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в Дохе

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинальном матче турнира в Дохе уступила пуэрториканке Монике Пуиг - 6:4, 5:7, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 45 минут. В полуфинале Пуиг встретится с победительницей пары Каролин Возняцки - Лорен Дэвис.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2017

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пуиг (Пуэрто-Рико) - КАСАТКИНА (Россия) - 4:6, 7:5, 6:4