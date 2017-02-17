12:49 | ТЕННИС — WTA

Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в Дохе

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Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинальном матче турнира в Дохе уступила пуэрториканке Монике Пуиг - 6:4, 5:7, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 45 минут. В полуфинале Пуиг встретится с победительницей пары Каролин Возняцки - Лорен Дэвис.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2017

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пуиг (Пуэрто-Рико) - КАСАТКИНА (Россия) - 4:6, 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон

Хомяк на Серену поработал, а теперь свободен.)) Со своей задачей она справилась блестяще.))

12:55

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