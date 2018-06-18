Касаткина опустилась на 10-е место в чемпионской гонке WTA, Шарапова – 18-я

Сегодня, 18 июня, на официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Первую строчку в нем продолжает занимать румынка Симона Халеп.

Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, опустившаяся с 9-й на 10-ю позицию. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова продолжает занимать 18-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA по состоянию на 18 июня

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5285 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 3370

3 (3). Петра Квитова (Чехия) – 3032

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 2950

5 (5). Ангелик Кербер (Германия) – 2730

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 2663

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2253

8 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 2241

9 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) – 2091

10 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 2075…

18 (23). Мария Шарапова (Россия) – 1247...

52 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 609...

67 (62). Анна Блинкова (Россия) – 536…

84 (82). Елена Веснина (Россия) – 437...

94 (89). Екатерина Макарова (Россия) – 386.