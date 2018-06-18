Касаткина опустилась на 10-е место в чемпионской гонке WTA, Шарапова – 18-я

Сегодня, 18 июня, на официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Первую строчку в нем продолжает занимать румынка Симона Халеп.
Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, опустившаяся с 9-й на 10-ю позицию. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова продолжает занимать 18-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA по состоянию на 18 июня
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5285 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 3370
3 (3). Петра Квитова (Чехия) – 3032
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 2950
5 (5). Ангелик Кербер (Германия) – 2730
6 (6). Слоан Стивенс (США) – 2663
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2253
8 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 2241
9 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) – 2091
10 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 2075…
18 (23). Мария Шарапова (Россия) – 1247...
52 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 609...
67 (62). Анна Блинкова (Россия) – 536…
84 (82). Елена Веснина (Россия) – 437...
94 (89). Екатерина Макарова (Россия) – 386.