Касаткина обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина в матче четвертого круга Roland Garros победила датчанку Каролин Возняцки​ со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.



В четвертьфинале Касаткина сыграет с американкой Слоан Стивенс.



Париж (Франция)



Турнир "Большого шлема" Roland Garros



Общий призовой фонд 39 197 000 евро



Открытые корты, грунт



Женщины



Одиночный разряд



Четвертый круг



Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Каролин Возняцки (Дания, 2) - 7:6 (7:5), 6:3