13:42 | Теннис — WTA

Касаткина обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Сегодня. Париж. Дарья КАСАТКИНА. Фото REUTERS
Сегодня. Париж. Дарья КАСАТКИНА. Фото REUTERS
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Россиянка Дарья Касаткина в матче четвертого круга Roland Garros победила датчанку Каролин Возняцки​ со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Каролин Возняцки (Дания, 2) - 7:6 (7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (22)
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Бивень

Круто!

14:28

маша -- 3.ру БЛЯ и наша

БАЧЕ ГАБРИЕЛСЕН ---- ЭТО , видимо, дуремар с самым ЛЕПЫМ ПОГОНЯЛОМ за последние лет десять...

14:27

#Костюм кошки Ваканды)

Кстати, Каро выиграла 2 последних крупнейших старта... Итоговый WTA и АО... И ждать 3-го турнира подряд было бы глупо... Да, добилась многого, но не того калибра, чтобы ухватить 3 подряд...)) Такое подвластно только Серене.)) Так что спад вполне прогнозируем.) Чичас время выйти из спячки для Мугурусы...)) Ужо слишком долго празднует свой 2-й мэйджор... У Симоны опять же планы генеральские... Ну и по-традиции Си.) Держим в уме Слоан/Кис... любопытно, что покажут на грунте... в остальных не верю...) именно здесь.)

14:15

Алехандрохорс

Кстати, Стивенс в Индиан Уэллсе была в марте Дашей вынесена.)

14:13

Bache Gabrielsen

Еще один дуремар с нелепым погонялом нарисовался. Впрочем, думается, что Костюм драной кошки и Лысый Асятин - это один и тот же персонаж.

14:13

загадочный лысый ассятин

Во рекламная прокладочница на гормонах прёт!!!! Её на гарросе хоть на допинг проверяли -- то ??? Кабанеет от турнира к турниру....

14:10

Libero779977

For #Костюм кошки Ваканды) 13:52 Вот скажи дорогой дружище!Ты разбираешься почти во всех видах спорта и регулярно следишь за почти всеми соревнованиями!!! Что же не скрою - очень похвально!!! А сам то в жизни занимался чем-то конкретным видом? Есть реальные, заслуживающие действительного уважения, результаты!!! 13:58

14:09

Весёлый©

Фотка норм. Два абсента фотографу Рейтерс.

14:06

#Костюм кошки Ваканды)

Слоан с Контавейт видел... должна выносить и Касатку.) Возняцки на грунте беззубая... такая же безударная, как и сама Касатка... но Касатка раскабанела... и додавила физухой.) Она таких безударных, как и она сама, как правило, передавливает... не техникой, а измором.) А вот против бьющих бессильна...) У Слоан вроде как удар имеет место быть.) И если не проиграет в физике, то проблем возникнуть не должно.)

14:04

Алехандрохорс

Уже кое-что. Американку в сад! Никчёмный Чмокин лепет веселит. Симона? Ну-ну посмотрим. Факт. Все ближе финал Касаткина - Шарапова.)

14:02

whistler2012

Молодец, Даша. Эта Возняцки - совершенно переоцененный игрок.

14:01

Bache Gabrielsen

Ну а Дашка умница и молодчина. Так держать !

14:01

Bache Gabrielsen

Лузерок местный уже тут как тут. Ничего, что сам ракетку-то теннисную только по телевизору и видал - но зато победительница турнира БШ Возняцки для него "примитив". Нашелся тут Джон П. Макинрой :)

14:01

tulupp

#Костюм кошки Ваканды) Каро на грунте точно такой же примитив как и сама Касаткина.) Матч из категории УГ.) Кто кого перешлёпает.)) Тем лучше для Симоны!)...........................Каро в теннисе полный приметив, перекинь сопернице и жди ошибки. Когда появятся новые Хингис, Граф, Энен, Клистерс, Шарапова? Надоело смотреть на бездарностей и стероидных мужиковатых баб.

14:00

Паснаход

Если бы Возняки победила, Костюм про УГ матч не заикнулся бы)). Смешной, например.

14:00

Libero779977

For #Костюм кошки Ваканды) 13:52 Вот скажи дорогой дружище!Ты разбираешься почти во всех видах спорта и регулярно следишь за почти всеми соревнованиями!!! Что же не скрою - очень похвально!!! А сам то в жизни занимался чем-то конкретным видом? Есть реальные, заслуживающие действительного уважения, результаты!!!

13:58

Don

И не говори ЧМОка, посмотрел их матч немного только из-за бельгийки, на унылое румынское г.... со сдутыми сиськами не было сил долго смотреть, ну такое унылое г...., и эта первая ракетка мира, ну это же смех) Теннис Касаткиной по сравнению с этим унылым румынским г...... просто космический, здесь ты правильно подметил!

13:56

#Костюм кошки Ваканды)

После матча Симоны контраст в уровне тенниса - космический!)

13:52

Don

О, теперь скинули унылый датский хламок в топку на радость ЧМОке, впереди американское г....))))

13:49

#Костюм кошки Ваканды)

Каро на грунте точно такой же примитив как и сама Касаткина.) Матч из категории УГ.) Кто кого перешлёпает.)) Тем лучше для Симоны!)

13:49

Florida9

Честно говоря не верилось что она зачехлит эту унылую датскую телегу. Сюрприз )

13:46

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