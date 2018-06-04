Касаткина обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина в матче четвертого круга Roland Garros победила датчанку Каролин Возняцки со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
В четвертьфинале Касаткина сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Каролин Возняцки (Дания, 2) - 7:6 (7:5), 6:3
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Бивень
Круто!
14:28
маша -- 3.ру БЛЯ и наша
БАЧЕ ГАБРИЕЛСЕН ---- ЭТО , видимо, дуремар с самым ЛЕПЫМ ПОГОНЯЛОМ за последние лет десять...
14:27
#Костюм кошки Ваканды)
Кстати, Каро выиграла 2 последних крупнейших старта... Итоговый WTA и АО... И ждать 3-го турнира подряд было бы глупо... Да, добилась многого, но не того калибра, чтобы ухватить 3 подряд...)) Такое подвластно только Серене.)) Так что спад вполне прогнозируем.) Чичас время выйти из спячки для Мугурусы...)) Ужо слишком долго празднует свой 2-й мэйджор... У Симоны опять же планы генеральские... Ну и по-традиции Си.) Держим в уме Слоан/Кис... любопытно, что покажут на грунте... в остальных не верю...) именно здесь.)
14:15
Алехандрохорс
Кстати, Стивенс в Индиан Уэллсе была в марте Дашей вынесена.)
14:13
Bache Gabrielsen
Еще один дуремар с нелепым погонялом нарисовался. Впрочем, думается, что Костюм драной кошки и Лысый Асятин - это один и тот же персонаж.
14:13
загадочный лысый ассятин
Во рекламная прокладочница на гормонах прёт!!!! Её на гарросе хоть на допинг проверяли -- то ??? Кабанеет от турнира к турниру....
14:10
Libero779977
For #Костюм кошки Ваканды) 13:52 Вот скажи дорогой дружище!Ты разбираешься почти во всех видах спорта и регулярно следишь за почти всеми соревнованиями!!! Что же не скрою - очень похвально!!! А сам то в жизни занимался чем-то конкретным видом? Есть реальные, заслуживающие действительного уважения, результаты!!! 13:58
14:09
Весёлый©
Фотка норм. Два абсента фотографу Рейтерс.
14:06
#Костюм кошки Ваканды)
Слоан с Контавейт видел... должна выносить и Касатку.) Возняцки на грунте беззубая... такая же безударная, как и сама Касатка... но Касатка раскабанела... и додавила физухой.) Она таких безударных, как и она сама, как правило, передавливает... не техникой, а измором.) А вот против бьющих бессильна...) У Слоан вроде как удар имеет место быть.) И если не проиграет в физике, то проблем возникнуть не должно.)
14:04
Алехандрохорс
Уже кое-что. Американку в сад! Никчёмный Чмокин лепет веселит. Симона? Ну-ну посмотрим. Факт. Все ближе финал Касаткина - Шарапова.)
14:02
whistler2012
Молодец, Даша. Эта Возняцки - совершенно переоцененный игрок.
14:01
Bache Gabrielsen
Ну а Дашка умница и молодчина. Так держать !
14:01
Bache Gabrielsen
Лузерок местный уже тут как тут. Ничего, что сам ракетку-то теннисную только по телевизору и видал - но зато победительница турнира БШ Возняцки для него "примитив". Нашелся тут Джон П. Макинрой :)
14:01
tulupp
#Костюм кошки Ваканды) Каро на грунте точно такой же примитив как и сама Касаткина.) Матч из категории УГ.) Кто кого перешлёпает.)) Тем лучше для Симоны!)...........................Каро в теннисе полный приметив, перекинь сопернице и жди ошибки. Когда появятся новые Хингис, Граф, Энен, Клистерс, Шарапова? Надоело смотреть на бездарностей и стероидных мужиковатых баб.
14:00
Паснаход
Если бы Возняки победила, Костюм про УГ матч не заикнулся бы)). Смешной, например.
14:00
Libero779977
For #Костюм кошки Ваканды) 13:52 Вот скажи дорогой дружище!Ты разбираешься почти во всех видах спорта и регулярно следишь за почти всеми соревнованиями!!! Что же не скрою - очень похвально!!! А сам то в жизни занимался чем-то конкретным видом? Есть реальные, заслуживающие действительного уважения, результаты!!!
13:58
Don
И не говори ЧМОка, посмотрел их матч немного только из-за бельгийки, на унылое румынское г.... со сдутыми сиськами не было сил долго смотреть, ну такое унылое г...., и эта первая ракетка мира, ну это же смех) Теннис Касаткиной по сравнению с этим унылым румынским г...... просто космический, здесь ты правильно подметил!
13:56
#Костюм кошки Ваканды)
После матча Симоны контраст в уровне тенниса - космический!)
13:52
Don
О, теперь скинули унылый датский хламок в топку на радость ЧМОке, впереди американское г....))))
13:49
#Костюм кошки Ваканды)
Каро на грунте точно такой же примитив как и сама Касаткина.) Матч из категории УГ.) Кто кого перешлёпает.)) Тем лучше для Симоны!)
13:49
Florida9
Честно говоря не верилось что она зачехлит эту унылую датскую телегу. Сюрприз )
13:46