Касаткина может стать первой ракеткой мира после Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина может стать первой ракеткой мира после первого в сезоне турнира "Большого шлема" Australian Open.

Это возможно в том случае, если первая ракетка мира румынка Симона Халеп снимется с турнира. Таким образом, у Касаткиной появятся шансы сместить ее с вершины рейтинга. Но если Халеп выйдет на матч первого круга против эстонки Кайи Канепи - россиянка перестанет претендовать на первое место в рейтинге. Такие же шансы сместить румынку с первого места имеют еще десять участниц турнира.

Напомним, что Халеп восстановилась после травмы спины, из-за которой пропустила концовку минувшего сезона.

Касаткина на старте турнира сыграет со швейцаркой Тимеа Бачински.

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