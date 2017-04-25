Каролина Плишкова: "Теннис нуждается в такой звезде, как Шарапова, поскольку Уильямс беременна"

Чешка Каролина Плишкова поддержала решение организаторов турнира в Штутгарте предоставить россиянке Марии Шараповой wild card. Ранее Симона Халеп и Ализе Корне раскритиковали данное решение.

Весной прошлого года российская теннисистка была дисквалифицирована на два года, но позже ей удалось добиться сокращения срока наказания до 15 месяцев. 26 апреля - первый день, когда Шарапова сможет выйти на корт. В этот день она выступит на турнире в Штутгарте, так как получила от организаторов wild card.

- Определенно, это очень важно не только для турнира в Штутгарте, но и для всех турниров, которые будут проходить дальше, - цитирует Tennis.com Плишкову. - Со стороны турниров это большой плюс. Очевидно, с уходом Серены из-за беременности теннис нуждается в такой звезде, как Шарапова, поэтому я ничего не имею против.