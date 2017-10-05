Каролина Плишкова проиграла Кирсте в третьем круге турнира в Пекине

Чешка Каролина Плишкова уступила румынке Соране Кирсте в третьем круге турнира в Пекине. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 1:6, 5:7. Отметим, что во втором сете Плишкова вела 5:2 и имела три сет-бола.

В четвертьфинале Кирстя сыграет с победительницей матча Пэн Шуай (Китай) – Елена Остапенко (Латвия).

В другой встрече турнира француженка Каролин Гарсия победила свою соотечественницу Ализе Корне – 6:2, 6:1.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кирстя (Румыния) – Плишкова Кар. (Чехия, 4) – 6:1, 7:5

Гарсия (Франция) – Корне (Франция) – 6:2, 6:1