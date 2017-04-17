ITF: "Не знали об употреблении мельдония Шараповой"

ITF выступила с заявлением относительно слов Марии Шараповой о том, что организация могла предупредить ее о запрете на использование мельдония, но не сделала это. В федерации утверждают, что не знали о применении теннисисткой этого препарата до тех пор, пока она не сдала положительный тест.

"Мельдоний был частью мониторинговой программы ВАДА до его запрета в 2016 году. Тем не менее результаты всех анализов, сделанных в рамках программы, оставались анонимными. Уже потом Шарапова сдала положительный тест", - приводит Sky Sports заявление ITF.