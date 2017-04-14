12:55 | ТЕННИС — WTA

Шарапова обвинила ITF в том, что ее не предупредили о запрете мельдония

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Россиянка Мария Шарапова подчеркнула, что Международная федерация тенниса (ITF) также несет ответственность за ее отстранение от игры. В прошлом году Шарапова была дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

– Почему ко мне не подошел один из чиновников ITF, чтобы в частной беседе уведомить о новых запрещенных веществах? – цитирует The Times Шарапову. – В конечном итоге получилось так, что я сама оказалась виноватой в сложившихся обстоятельствах. На протяжении семи лет я получала разрешения на использование определенных веществ, в связи с чем и не подумала, что их могут внести в список запретных.

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

детский сад.... она что тупая блондинка?)))

14:55

Andre_Saratov

Beard. Врач развелся с женой. Поэтому не поехал в отпуск на Мальдивы. И посему не прочитал список запрещенных вещей. Это была классика!)

14:07

Andre_Saratov

Незнание закона не освобождает от ответственности.

13:59

Beard

это что,к каждому спортсмену на планете Земля,должен подойти один из чиновников , чтобы в частной беседе уведомить о новых запрещенных веществах?Или только Шарапову забыли уведомить?Вроде Шарапова рассказывала,что у неё целый тренировочный штаб на зарплате,при чём очень очень неплохой зарплате,и врач в ней числиться,который должен следить за списками запрещенных препаратов,которые публикуются каждый год на официальном сайте ВАДА?

13:59

za_yatc

...Либо сам спортсмен, либо соответствующие его представители.

13:18

za_yatc

На мой взгляд, зря она так. В конце концов вряд ли в обязанности людей из ITF входит информирование каждого спортсмена, пусть и такого неординарного, по всему перечню препаратов. Скорее все же есть место, где каждый из них может ознакомиться с последними новостями на этот счет.

13:17

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