Шарапова обвинила ITF в том, что ее не предупредили о запрете мельдония

Россиянка Мария Шарапова подчеркнула, что Международная федерация тенниса (ITF) также несет ответственность за ее отстранение от игры. В прошлом году Шарапова была дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.
– Почему ко мне не подошел один из чиновников ITF, чтобы в частной беседе уведомить о новых запрещенных веществах? – цитирует The Times Шарапову. – В конечном итоге получилось так, что я сама оказалась виноватой в сложившихся обстоятельствах. На протяжении семи лет я получала разрешения на использование определенных веществ, в связи с чем и не подумала, что их могут внести в список запретных.
Долго наблюдал за идиотами на эт
детский сад.... она что тупая блондинка?)))
14:55
Andre_Saratov
Beard. Врач развелся с женой. Поэтому не поехал в отпуск на Мальдивы. И посему не прочитал список запрещенных вещей. Это была классика!)
14:07
Andre_Saratov
Незнание закона не освобождает от ответственности.
13:59
Beard
это что,к каждому спортсмену на планете Земля,должен подойти один из чиновников , чтобы в частной беседе уведомить о новых запрещенных веществах?Или только Шарапову забыли уведомить?Вроде Шарапова рассказывала,что у неё целый тренировочный штаб на зарплате,при чём очень очень неплохой зарплате,и врач в ней числиться,который должен следить за списками запрещенных препаратов,которые публикуются каждый год на официальном сайте ВАДА?
13:59
za_yatc
...Либо сам спортсмен, либо соответствующие его представители.
13:18
za_yatc
На мой взгляд, зря она так. В конце концов вряд ли в обязанности людей из ITF входит информирование каждого спортсмена, пусть и такого неординарного, по всему перечню препаратов. Скорее все же есть место, где каждый из них может ознакомиться с последними новостями на этот счет.
13:17