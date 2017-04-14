Шарапова обвинила ITF в том, что ее не предупредили о запрете мельдония

Россиянка Мария Шарапова подчеркнула, что Международная федерация тенниса (ITF) также несет ответственность за ее отстранение от игры. В прошлом году Шарапова была дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

– Почему ко мне не подошел один из чиновников ITF, чтобы в частной беседе уведомить о новых запрещенных веществах? – цитирует The Times Шарапову. – В конечном итоге получилось так, что я сама оказалась виноватой в сложившихся обстоятельствах. На протяжении семи лет я получала разрешения на использование определенных веществ, в связи с чем и не подумала, что их могут внести в список запретных.