Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Представительница Румынии Симона Халеп обыграла чешку Кристину Плишкову в третьем круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.
В четвертьфинале турнира Халеп сыграет с победительницей поединка Слоан Стивенс – Каролина Плишкова.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 1) – Кристина Плишкова (Чехия, Q) – 6:1, 6:4
Симона Халеп: "Уже встречались с Плишковой в Мадриде – матч был непростым"
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