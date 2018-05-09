Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Представительница Румынии Симона Халеп обыграла чешку Кристину Плишкову в третьем круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

В четвертьфинале турнира Халеп сыграет с победительницей поединка Слоан Стивенс – Каролина Плишкова.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 1) – Кристина Плишкова (Чехия, Q) – 6:1, 6:4

Симона Халеп: "Уже встречались с Плишковой в Мадриде – матч был непростым"