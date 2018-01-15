Халеп, Веснина и Звонарева выступят на St. Petersburg Ladies Trophy

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о составе участниц очередного турнира, который стартует 29 января. По его словам, уже шесть представительниц России подтвердили, что выступят в Санкт-Петербурге.

– Назову тех, кто подтвердил участие в St. Petersburg Ladies Trophy: первая ракетка мира Симона Халеп, Каролин Возняцки, которая начинала сезон третьей, но сейчас она вторая, Елена Остапенко, представляющая Латвию, седьмая ракетка мира – сказал Медведев. – Одну из двух wild card для участниц Australian Open получит Елена Веснина. Вторую – это приятный сюрприз – Вера Звонарева, которая решила возвратиться в тур.

Также из россиянок сыграют Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева. Светлане Кузнецовой не удалось восстановиться после травмы, поэтому ее не будет. У нас остается еще одна wild card и у нас есть интересные идеи, кому ее отдать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)