Халеп намерена сделать МРТ по поводу своей травмы

Первая ракетка мира Симона Халеп, досрочно завершившая матч первого круга турнира в Пекине с Онс Жабер из Туниса, отметила, что ей необходимо сделать МРТ. Румынка уступила в первом сете со счетом 1:6, а затем отказалась от продолжения встречи.

Повреждение Халеп получила на прошлой неделе на тренировке во время турнира в Ухане. Тогда в первом круге она проиграла словачке Доминике Цибулковой.

– Лечение помогло привести в тонус мышцы, но теперь в костях снова неприятные ощущения, – цитирует Халеп пресс-служба WTA. - Я волнуюсь и разочарована, что не смогла продолжить игру.

Пока не знаю, что будет дальше. Поеду домой, чтобы сделать МРТ.