Халеп и Мугуруса вышли в полуфинал турнира в Дохе

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп обыграла в двух сетах американку Кэтрин Беллис в четвертьфинале турнира в Дохе. Матч длился 1 час 24 минуты.

В полуфинале Халеп встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая одолела француженку Каролин Гарсию.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2018

Призовой фонд 2 897 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния, 2) – Кэтрин Беллис (США, Q) – 6:0, 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) - Каролин Гарсия (Франция, 7) - 3:6, 6:1, 6:4