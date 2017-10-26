Глава WTA: "Серена Уильямс голодна до побед и собирается вернуться на Australian Open"

Глава WTA Стив Саймон отметил, что американка Серена Уильямс планирует вернуться на Australian Open-2018. Он также добавил, что теннисистки, которые возвращаются на корт после рождения детей, могут показывать высокий уровень.

Напомним, что Уильямс является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В сентябре она стала матерью.

– Я знаю, что Серена очень хочет вернуться. Она упомянула, что голодна до побед и собирается вернуться на Australian Open, – приводит Tennis Mash слова Саймона. – Серена – не первая теннисистка из топ-рейтинга, которая стала мамой. Последней была Ким Клейстерс. Я думаю, что это отлично и должно поощряться. Такие теннисистки могут возвращаться и играть на высоком уровне. Ким вернулась и выигрывала турниры "Большого шлема".

Отметим, что призовой фонд Australian Open, который пройдет с 15 по 28 января, составит 55 миллионов долларов. Победители мужского и женского одиночных разрядов заработают по 4 миллиона долларов.