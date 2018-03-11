06:26 | Теннис — WTA

Гарсия встретится с Гавриловой в третьем раунде в Калифорнии


Француженка Каролин Гарсия вышла в третий раунд крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:4 она переиграла американку Дженнифер Брэйди. Гарсия выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. В следующем раунде Каролина встретится с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Дженнифер Брэйди (США) – 6:4, 6:4. 

 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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