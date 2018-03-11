Гарсия встретится с Гавриловой в третьем раунде в Калифорнии

Француженка Каролин Гарсия вышла в третий раунд крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:4 она переиграла американку Дженнифер Брэйди. Гарсия выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. В следующем раунде Каролина встретится с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Дженнифер Брэйди (США) – 6:4, 6:4.