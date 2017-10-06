Гарсия обыграла Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Каролин Гарсия из Франции победила Элину Свитолину из Украины в четвертьфинале турнира в Пекине со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6). В полуфинале она встретится с Петрой Квитовой из Чехии.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гарсия К. (Франция) - Свитолина (Украина, 3) - 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6)