Гарсия обыграла Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Каролин Гарсия из Франции победила Элину Свитолину из Украины в четвертьфинале турнира в Пекине со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6). В полуфинале она встретится с Петрой Квитовой из Чехии.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Гарсия К. (Франция) - Свитолина (Украина, 3) - 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6)
Материалы других СМИ
Бней Иегуда
Вот это рубилово!)) 3 с половиной часа!)) 8 брейков в третьем, отыгранный матчбол.)) Каро двужильная, на втором турнире подряд отжигает.)) Симона, если завтра выиграет, то первая.)
19:56