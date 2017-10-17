Евгений Кафельников: "Поражение Шараповой - тяжелая потеря, но турнир продолжается"

Вице-президент ФТР, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал тяжелой потерей для "ВТБ Кубка Кремля" поражение Марии Шараповой в первом круге. Россиянка уступила Магдалене Рыбариковой из Словакии в двух сетах.

- Я сожалею тем поклонникам, кто рассчитывал ее завтра увидеть, - цитирует "Р-Спорт" Кафельникова. - Завтра они на корте уже ее не увидят. Рад за тех, кто пришел сегодня и посмотрел матч. Естественно, это тяжелая потеря, но ничего страшного, перетерпим. Турнир продолжается. Надеюсь, что наши остальные девочки проявят себя с лучшей стороны.