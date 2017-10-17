Вице-президент ФТР, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал тяжелой потерей для "ВТБ Кубка Кремля" поражение Марии Шараповой в первом круге. Россиянка уступила Магдалене Рыбариковой из Словакии в двух сетах.
- Я сожалею тем поклонникам, кто рассчитывал ее завтра увидеть, - цитирует "Р-Спорт" Кафельникова. - Завтра они на корте уже ее не увидят. Рад за тех, кто пришел сегодня и посмотрел матч. Естественно, это тяжелая потеря, но ничего страшного, перетерпим. Турнир продолжается. Надеюсь, что наши остальные девочки проявят себя с лучшей стороны.
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yakepetrov
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров.Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь.Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---- http://u.yool.so/kachok
18:41
egoshin-alex
Ты , Женя, все пропустил. Наши вылетают пачками. Исключение - Вихлянцева, ну и те , кто со своими играет...
18:36
Serenky25
Какая тяжелая потеря? Тяжелая потеря это когда хороший человек умирает. А отсутствие игрока (даже не 50 лвл.) на турнире после бездарного вылета это не потеря. Это фигня. Женя. Хорошь бухать!
18:34