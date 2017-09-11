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16:47 | ТЕННИС — WTA

Джон Макинрой: "Мугуруса – первая ракетка мира? Все зависит от того, насколько быстро вернется Серена"

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Семикратный победитель турниров "Большого шлема" Джон Макинрой высоко оценил игру Гарбинье Мугурусы, которая стала первой ракеткой мира. По его словам, в ближайшие годы она не опустится ниже пятого места в рейтинге WTA.

– После первой победы Мугурусы на турнире "Большого шлема" я подумал, что ей под силу взять не менее пяти. Не знаю, насколько долго она будет возглавлять рейтинг, – приводит El Mundo слова Макинроя. – Мне кажется, что все зависит от того, насколько скоро вернется Серена Уильямс. Но я не сомневаюсь, что испанка будет в пятерке лучших теннисисток еще минимум пять лет.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бней Иегуда

Волшебные пюлильки кое-кому действительно перекрыли.)) Результат без пилюлек все видели.)) Мыльный пузырь лопнул.))

17:08

Don

Всё зависит от того чмока, будет ли младший брат принимать волшебные пилюли))) А они действительно волшебные, правда к сожалению не всем разрешены, только избранным))))

17:02

Бней Иегуда

Энджи, Каро и Гарбин повезло во время декрета Си побывать наверху рейтинга.) С одной стороны они это заслужили, с другой, очевидно, что Серена вернёт первое место в рейтинге достаточно быстро.)) Вопрос лишь в том успеют ли поцарствовать Халеп и Свитолина?))

16:57