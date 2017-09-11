Джон Макинрой: "Мугуруса – первая ракетка мира? Все зависит от того, насколько быстро вернется Серена"

Семикратный победитель турниров "Большого шлема" Джон Макинрой высоко оценил игру Гарбинье Мугурусы, которая стала первой ракеткой мира. По его словам, в ближайшие годы она не опустится ниже пятого места в рейтинге WTA.
– После первой победы Мугурусы на турнире "Большого шлема" я подумал, что ей под силу взять не менее пяти. Не знаю, насколько долго она будет возглавлять рейтинг, – приводит El Mundo слова Макинроя. – Мне кажется, что все зависит от того, насколько скоро вернется Серена Уильямс. Но я не сомневаюсь, что испанка будет в пятерке лучших теннисисток еще минимум пять лет.
Бней Иегуда
Волшебные пюлильки кое-кому действительно перекрыли.)) Результат без пилюлек все видели.)) Мыльный пузырь лопнул.))
17:08
Don
Всё зависит от того чмока, будет ли младший брат принимать волшебные пилюли))) А они действительно волшебные, правда к сожалению не всем разрешены, только избранным))))
17:02
Бней Иегуда
Энджи, Каро и Гарбин повезло во время декрета Си побывать наверху рейтинга.) С одной стороны они это заслужили, с другой, очевидно, что Серена вернёт первое место в рейтинге достаточно быстро.)) Вопрос лишь в том успеют ли поцарствовать Халеп и Свитолина?))
16:57