Дьяченко проиграла Марии в первом круге турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Виталия Дьяченко уступила немке Татьяне Марии в первом круге турнира в Ташкенте – 3:6, 1:6. В следующем круге Мария сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) – Евгения Родина (Россия).

Напомним, ранее во второй круг вышли россиянки Вера Звонарева и Екатерина Александрова. Анна Блинкова и Ирина Хромачева прекратили борьбу.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария (Германия, 3) – ДЬЯЧЕНКО (Россия) – 6:3, 6:1